56-летний мужчина погиб на пожаре в Дивееве в новогоднюю ночь.

Крупный пожар случился накануне Нового года в Дивееве. Там минувшим вечером сгорел дом, кровля гаража и хозпостройка, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар вспыхнул около 22 часа в одном из частных домов на улице Саровской в селе Дивеево.

- К моменту прибытия пожарных подразделений происходило горение кровли и стен мансарды дома на площади 120 квадратных метров, а также кровли гаража и хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Огонь тушили почти до трех часов ночи. В сгоревшем доме обнаружили труп 56-летнего мужчины. Предположительно, трагедия произошла из-за неосторожности погибшего при курении.