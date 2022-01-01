Митрополит Георгий провел молебен в честь Нового года

В Нижегородском кафедральном соборе Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 31 декабря совершил молебен в честь начала Нового года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

- На богослужении вместе с прихожанами молились викарии Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, студенты и преподаватели Нижегородской духовной семинарии, - сообщается на сайте Нижегородской епархии.

В своем обращении митрополит Георгий вспомнил о юбилейных торжествах, проведенных в 2021 году.