Центр "112" будет работать в штатном режиме в новогоднюю ночь и новогодние праздники

Центр обработки вызовов "112" будет работать в штатном режиме в предстоящую новогоднюю ночь, а также круглосуточно все дни новогодних каникул. Его сотрудники напомнили жителям Нижегородской области о правилах обращения в службы экстренного реагирования.

Набрать номер "112" можно без денежных средств на счету абонента, в том числе с телефона без SIM-карты. Единственное, что необходимо для звонка, – это нахождение в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

– В случае, когда человек не может разговаривать по каким-либо причинам, можно отправить сообщение на короткий номер 112, оно также будет обработано оператором и направлено в экстренные службы, – добавил начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий. – Важно научить старших родственников связываться с центром обработки вызовов по короткому номеру 112. Мы рекомендуем создать "горячую кнопку" на мобильном телефоне для оперативной связи с диспетчерами.

Если линия занята и операторы вам не отвечают, то интеллектуальный автоответчик предложит выбрать конкретную службу для обращения. Людям с нарушениями слуха необходимо вначале сообщения написать "Я ГЛУХОЙ", затем ФИО, возраст, адрес и кратко пояснить, что случилось. А также кто откроет дверь и требуется ли мед помощь.

Отдельно стоит подчеркнуть, что ложный вызов может стоить человеческой жизни.