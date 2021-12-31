Последние секунды до наступления 2022 года отсчитают "Новогодние часы" на нижегородской телебашне

Последние секунды до наступления Нового 2022 года отсчитают "Новогодние часы" на нижегородской телебашне в центре города. Сегодня, 31 декабря, на ней запустят особый праздничный сценарий подсветки. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Новогодняя подсветка будет сообщать нижегородцам о том, сколько часов осталось до Нового года с 18:00 до 23:00 в начале каждого часа. Обратный отсчёт начнётся в 23:59:45. После 00:00 на телебашне засияет трансляция новогодней видеооткрытки.

Особая праздничная подсветка будет освещать грани нижегородской телебашни каждый вечер вплоть до 9 января.