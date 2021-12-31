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Общество31 декабря 2021 15:14

Последние секунды до наступления 2022 года отсчитают "Новогодние часы" на нижегородской телебашне

Особый сценарий праздничной подсветки включат за 15 секунд до полуночи
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Последние секунды до наступления Нового 2022 года отсчитают "Новогодние часы" на нижегородской телебашне в центре города. Сегодня, 31 декабря, на ней запустят особый праздничный сценарий подсветки. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Новогодняя подсветка будет сообщать нижегородцам о том, сколько часов осталось до Нового года с 18:00 до 23:00 в начале каждого часа. Обратный отсчёт начнётся в 23:59:45. После 00:00 на телебашне засияет трансляция новогодней видеооткрытки.

Особая праздничная подсветка будет освещать грани нижегородской телебашни каждый вечер вплоть до 9 января.