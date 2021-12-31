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Общество31 декабря 2021 11:55

Глеб Никитин не согласен с обвинениями в адрес Мелик-Гусейнова

Он прокомментировал петиции об отставке министра
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал петиции об отставке своего заместителя, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова. Ранее несколько таких петиций распространилось в сети. По словам главы региона, он в очень плотном режиме работает с Давидом Валерьевичем уже два года и уверен, что последний "не равнодушен к трагедиям и проблемам людей". Об этом Глеб Никитин рассказал NewsNN.

— Моя субъективная оценка этой ситуации от петиции совершенно отличается. Второй момент — я считаю, что к созданию петиции имели отношение, в том числе, люди, далёкие от сочувствия конкретным трагическим эпизодам. Я знаю, что огромное количество людей имеют противоположную точку зрения, — уверен губернатор.