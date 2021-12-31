Глеб Никитин не согласен с обвинениями в адрес Мелик-Гусейнова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал петиции об отставке своего заместителя, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова. Ранее несколько таких петиций распространилось в сети. По словам главы региона, он в очень плотном режиме работает с Давидом Валерьевичем уже два года и уверен, что последний "не равнодушен к трагедиям и проблемам людей". Об этом Глеб Никитин рассказал NewsNN.

— Моя субъективная оценка этой ситуации от петиции совершенно отличается. Второй момент — я считаю, что к созданию петиции имели отношение, в том числе, люди, далёкие от сочувствия конкретным трагическим эпизодам. Я знаю, что огромное количество людей имеют противоположную точку зрения, — уверен губернатор.