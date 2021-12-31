Новый Центр художественной гимнастики открылся в Заволжье. ФОТО: Кирилл Мартынов

Новый Центр художественной гимнастики открылся в городе Заволжье Нижегородской области вчера, 30 декабря. В церемонии торжественного открытия участвовали губернатор региона Глеб Никитин, его заместитель Андрей Бетин, нижегородский министр спорта Александр Кононов, глава МСУ Городецкого района Александр Мудров, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ Наталья Тишина и заслуженный тренер России Лариса Белова.

– В 2018 году с заволжанами обсуждали эту тему, – напомнил Глеб Никитин. – Лариса Белова подняла вопрос о том, что в "кузнице кадров" художественной гимнастики для всей страны нет нормальной тренировочной базы.

Как отметили в нижегородском областном правительстве, универсальный спортивный зал Центра художественной гимнастики в Заволжье имеет площадь практически 1000 квадратных метров. В нём находятся телескопические раздвижные трибуны, дикторская с возможностью обеспечить музыкальное сопровождение, тренерская, медблок, тренажёрный зал и зал хореографии, а также судейская комната.

– Теперь до 500 юных спортсменок могут заниматься в этом зале, и, конечно, нет сомнений в том, что при таких условиях, подготовке, а главное – при такой школе, которая здесь есть, мы получим новых звёзд, – уверен Глеб Никитин. – Считаю, что достижения, которые представительницы заволжской школы продемонстрировали на мировой арене, заслуживают такого зала.