Каток в "Швейцарии" будет работать до 03:00 в новогоднюю ночь Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Каток в нижегородском парке "Швейцария" открылся для катания и проработает до трёх часов ночи в предстоящую новогоднюю ночь. Об этом сообщила мэрия города со ссылкой на дирекцию парка.

Выход на лёд будет свободным и откроется с 21:00, сегодня, 31 декабря. Оплатить потребуется только прокат коньков, если он необходим.

1 января каток возобновит работу с 14:00, а со 2 января площадка начнёт функционировать по установленному расписанию: с 10:00 до 21:45 ежедневно, за исключением понедельника.

Представители "Швейцарии" напомнили, что в новогодней программе парка не только каток, а ещё и кёрлинг, мэппинг-шоу "Новогодний мир", новогодний экспресс, творческие мастер-классы и спортивные активности.

Ранее, во время инспекции общественников и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в подготовленную к Новому году "Швейцарию", глава города отметил:

– В парке установили фотозоны, сделали иллюминацию. Гостей встречают персонажи парка. Вечером ходят мимы, аниматоры. Рядом с детским центром расположена новогодняя ярмарка с продажей разных сувениров, съестного, вкусного. По парку ходит рождественский паровозик. Готовятся к открытию два катка, которые будут работать до весны.