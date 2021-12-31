Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом нижегородского участника Великой Отечественной войны. ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ржанова из Семёновского района, которому недавно исполнилось 100 лет. Кроме того, глава региона вручил ветерану медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

Как отметили в нижегородском областном правительстве, Иван Феоктистович Ржанов проходил военную службу на границе с восточной Пруссией в 1941 году, был в плену. Закончил войну в составе боевой части в запасном 131-м стрелковом полку минометной роты. А после войны стал директором семёновской школы №6.

– У вас по-настоящему удивительная судьба, – подчеркнул Глеб Никитин. – Вы застали первый день Великой Отечественной войны прямо на границе, прошли Бухенвальд, после войны посвятили себя образовательной деятельности. Недавно достаточно тяжело переболели коронавирусом, но и в этом одержали победу. Вы и прекрасный семьянин, у которого даже есть праправнучка. Такой путь достоин глубокого уважения.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на тот факт, что Иван Ржанов родился в год 700-летия Нижнего Новгорода, а теперь городу уже 800 лет.

– Ваша жизнь – это целая эпоха в истории страны, региона и города, – заключил Глеб Никитин.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Ивана Ржанова выписали из больницы после перенесённого коронавируса.