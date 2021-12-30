Дед Мороз и Снегурочка поздравят нижегородцев во дворах районов города Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде Дед Мороз и Снегурочка поздравят нижегородцев во дворах районов города в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор». Мероприятия планируется проводить в районах города до 5 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В период ковидных ограничений мы продолжили децентрализацию проведения праздников. Они проходят не только на главных площадях города, но и во всех районах Нижнего Новгорода. Кто не захотел уезжать далеко от дома, благодаря акции сможет встреть праздник в своем дворе, с соседями и друзьями, - уточнил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Всех гостей праздника ждут новогодние представления, розыгрыши, хороводы и песни, а дети получат подарки от Деда Мороза.

- Дворовые представления удобны для жителей, так как не надо далеко идти с детьми. Здесь можно увидеть Деда Мороза и Снегурочку, потанцевать, спеть, получить сладкий подарок и зарядиться новогодним настроением, – добавила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы Мария Самоделкина.

Каждый нижегородец может принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо выложить в социальные сети пост с фотографией дворового праздника, на котором он побывал и указать хэштеги – #ЕлкиНН, #НижнийНовгород, #НовыйГодВКаждыйДвор. Победителя выберут 10 января с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, что почти 140 тысяч новогодних подарков получат детские сады и школы Нижнего Новгорода. Дополнительно 19,5 тысяч подарков направят социально незащищенным детям.

По словам главы города, кондитерские наборы будут состоять из зефира, шоколада, мармелада и конфет. Во всех группах детского сада пройдут новогодние утренники, на них дети получат сладкие подарки. Школьники с 1 по 4 класс смогут забрать новогодние подарки на праздничных классных часах в последние дни учебной четверти.

36 новогодних праздников проведут волонтеры во всех районах Нижнего Новгорода. Они пройдут в каждом районе города до 6 января.

В Нижнем Новгороде продолжается сезон дворовых новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор». Всех гостей праздника ждут новогодние представления, розыгрыши, хороводы и песни, а дети получат подарки от Деда Мороза.

В Нижегородском кремле пройдут новогодние мероприятия. Они продлятся до 9 января 2022 года сразу на 12 площадках.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никтин также добавил, что на Дмитриевской башне организовали сразу два аудиовизуальных шоу – 3D-мэппинг «Путешествие в Сказку» на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и «Новогоднее чудо» - на внутреннем Представление «Новогоднее чудо».