Более 100 детей Канавинского района получили новогодние подарки. Об этом сообщает районная администрация.

Так, глава администрации Канавинского района Олег Алешин поздравил детей с наступающим праздником, а после мероприятия депутат городской думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович вручал подарки 108 детям.

- Дорогие ребята, пусть этот дивный, удивительный и неповторимый праздник приносит Вам только прекрасные мгновения, фантастическое везение и невероятные события, о которых Вы могли только мечтать!, - поздравил депутат городской думы Нижнего Новгорода.

Напомним, что почти 140 тысяч новогодних подарков получат детские сады и школы Нижнего Новгорода. Дополнительно 19,5 тысяч подарков направят социально незащищенным детям.

По словам главы города, кондитерские наборы будут состоять из зефира, шоколада, мармелада и конфет. Во всех группах детского сада пройдут новогодние утренники, на них дети получат сладкие подарки. Школьники с 1 по 4 класс смогут забрать новогодние подарки на праздничных классных часах в последние дни учебной четверти.

36 новогодних праздников проведут волонтеры во всех районах Нижнего Новгорода. Они пройдут в каждом районе города до 6 января.

В Нижнем Новгороде продолжается сезон дворовых новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор». Всех гостей праздника ждут новогодние представления, розыгрыши, хороводы и песни, а дети получат подарки от Деда Мороза.

В Нижегородском кремле пройдут новогодние мероприятия. Они продлятся до 9 января 2022 года сразу на 12 площадках.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никтин также добавил, что на Дмитриевской башне организовали сразу два аудиовизуальных шоу – 3D-мэппинг «Путешествие в Сказку» на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и «Новогоднее чудо» - на внутреннем Представление «Новогоднее чудо».