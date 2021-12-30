В Нижнем Новгороде задержали на таможне партию игрушечных автоматов Калашникова Фото:пресс-служба Приволжского таможенного управления

В Нижнем Новгороде задержали на таможне партию игрушечных автоматов Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Так, Приволжская таможня выявила 1344 игрушечных автоматов «Калашниковых» в ноябре 2021 года. Партию игрушечных пулеметов, автоматов и наборов серии Military, ввезли в Россию из Гонконга. Всего было 3048 единиц товара.

По результатам проведенного таможенного досмотра, выяснилось, что почти половина товара имеет внешний вид товарного знака, который принадлежит компании АО «Концерн «Калашников». Данный товарный знак является объектом интеллектуальной собственности. Кроме того, разрешения правообладателя на ввоз данных товаров не было.

Сейчас получено заявление от представителя правообладателя товарного знака - АО «Концерн Калашников». Оно сообщило, что правообладатель не заключал лицензионные или иные договоры об использовании товарных знаков с фирмой-декларантом и заводами-изготовителями товаров на территории КНР.

- В отношении московской фирмы – декларанта Приволжской электронной таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ - Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что стали известны некоторые подробности несчастного случая, произошедшего с 9-летним мальчиком, в школе №84 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, к гибели ребенка могла привести совокупность таких факторов, как некачественное оказание услуг и банальная халатность.

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