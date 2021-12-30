В новогодние каникулы нижегородцы смогут принять участие в праздничных программах в городских парках Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В новогодние каникулы нижегородцы смогут принять участие в праздничных программах в городских парках. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

Так, праздничные программы «Новогодняя столица России» пройдут в парках «Дубки», «Светлоярский», на втором парковом озере, в парках Станкозавода и Свердлова.

Более подробную информацию можно найти на официальных страницах Дирекции парков и скверов в социальных сетях Вконтакте и Instagram.

Напомним, что 36 новогодних праздников проведут волонтеры во всех районах Нижнего Новгорода. Они пройдут в каждом районе города до 6 января.

В Нижнем Новгороде продолжается сезон дворовых новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор». Всех гостей праздника ждут новогодние представления, розыгрыши, хороводы и песни, а дети получат подарки от Деда Мороза.

В Нижегородском кремле пройдут новогодние мероприятия. Они продлятся до 9 января 2022 года сразу на 12 площадках.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никтин также добавил, что на Дмитриевской башне организовали сразу два аудиовизуальных шоу – 3D-мэппинг «Путешествие в Сказку» на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и «Новогоднее чудо» - на внутреннем Представление «Новогоднее чудо».