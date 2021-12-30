36 новогодних праздников проведут волонтеры во всех районах Нижнего Новгорода. Они пройдут в каждом районе города до 6 января. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

В Нижнем Новгороде продолжается сезон дворовых новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор». Так, 29 декабря праздники прошли в Канавинском и Ленинском районах.

Всех гостей праздника ждут новогодние представления, розыгрыши, хороводы и песни, а дети получат подарки от Деда Мороза.

- Праздники пришлись нижегородцам по душе! Дворовые представления – очень удобный формат для жителей, так как в этом случае не нужно далеко идти с детьми. Можно увидеть Деда Мороза и Снегурочку, потанцевать, спеть, получить сладкий подарок и зарядиться новогодним настроением, – добавила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы Мария Самоделкина.

Напомним, что в Нижегородском кремле пройдут новогодние мероприятия. Они продлятся до 9 января 2022 года сразу на 12 площадках.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов. Мы сделали программу насыщенной, чтобы каждый мог здесь найти развлечение по душе. Уже на входе можно увидеть праздничную подсветку. Надеемся, это поможет создать новогоднее настроение, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.