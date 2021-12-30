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Общество30 декабря 2021 11:38

В Нижнем Новгороде предложили увековечивать память Евгения Белоусова

Мемориальную доску планируется установить на фасаде главного здания АО «НПП «Полет»
Екатерина КУРГУЗОВА
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В Нижнем Новгороде планируется увековечить память инженера-конструктора, генерального директора НПП «Полет» Евгению Белоусову. Соответствующую инициативу на прошедшем заседании поддержал комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской Думы.

- Евгений Белоусов, коренной нижегородец, работал в НПП «Полет» с момента его образования в 1964 году по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия. Внес значительный вклад в дело укрепления обороноспособности государства. По его инициативе в Нижнем Новгороде и регионе были построены объекты промышленного и социального назначения, - говорится в сообщении.

По итогам заседания было решено доработать формулировки на макете мемориальной доски.

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