Более 2,8 тысяч нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 2,8 тысяч объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили специальные рабочие группы местных администраций за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в период области с 20 по 24 декабря 2021 года специальные рабочие группы вместе с местными органами власти проверили нижегородские магазины и кафе. По результатам проверок они составили 82 протокола о нарушении мер эпидемиологической безопасности.

- Районный бизнес ответственно относится к соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности, тем не менее, проверки проводятся регулярно. ста проверок организовано в Сосновском районе и городском округе Выкса, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего за 2021 год министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области провело более 149 тысяч таких проверок.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

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