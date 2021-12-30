Прокурорскую проверку начали в Нижегородской области по факту двойного отравления угарным газом

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту отравления угарным газом двух семей – в Нижнем Новгороде и в Павлове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- 29 декабря в одном из домов по улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода от отравления угарным газом пострадали два человека, в том числе один ребенок, - говорится в сообщении. – Еще одно отравление угарным газом произошло в Павлове – там об ухудшении самочувствия сообщили четыре человека, в том числе двое детей. Все они были вынуждены обратиться за помощью медиков.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. По итогам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при обслуживании газового оборудования. В случае необходимости будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.