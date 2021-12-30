В преддверии Нового года в городской Думе прошли церемонии вручения нижегородцам юбилейных наград

В преддверии Нового года 28 и 29 декабря 2021 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялись торжественные церемонии вручения юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода» и Памятных знаков «800 лет городу Нижнему Новгороду».

Памятные награды в завершении юбилейного года были вручены представителям здравоохранения, образования, науки, культуры, промышленности, предпринимательского сообщества, сотрудникам МЧС, общественным и политическим деятелям, писателям, художникам, журналистам, спортсменам, представителям профсоюзов, районных советов ветеранов и активистам территориального общественного самоуправления.

В своем приветственном слове Председатель городской Думы Олег Лавричев напомнил, что весь 2021-й год прошел для нижегородцев под знаком празднования 800-летия со дня основания города.

«Как принято в канун Нового года, мы подводим итоги уходящего года. Мы все хорошо потрудились в этом юбилейном году: были проведены беспрецедентные работы по изменению облика Нижнего Новгорода, по подготовке и проведению самого праздника. Многие из вас – непосредственные участники этих процессов, – отметил Олег Лавричев. – Город во многом помолодел, и остается основательное наследство для будущих поколений».

«Сегодня здесь собрались люди, которые заслужили высоких слов и оценок не только за прошедший год, а за все то, что было сделано вами до сих пор. Ваши знания, силы, энергия, таланты были вложены в развитие нашего города: социально-экономическое, культурное, инфраструктурное. И эти награды – малая толика оценки всех ваших заслуг», - продолжил он.

Олег Лавричев высказал слова благодарности представителям практически каждой профессии.

«Работники культуры – это люди, которые несут важнейшую миссию, сохраняя и развивая богатейшее нижегородское культурное и историческое наследие. Наши театры, музеи и концертные площадки востребованы сегодня и, уверен, будут востребованы нижегородцами и гостями нашего города в будущем. Поскольку они всегда наполнены яркими, содержательными, удивительно интересными, а порой уникальными постановками и экспозициями», - отметил спикер.

«Вы герои нашего времени, - обратился Председатель Думы к работникам здравоохранения. - Те, кто уже два года сражается на передовой с пандемией новой коронавирусной инфекции. И мы все преклоняемся перед вашим трудом и как можем поддерживаем и помогаем вам в вашей деятельности». Олег Лавричев пожелал медикам здоровья и сил, отметив, что сохранение коллективного здоровья – это забота каждого из нас. «Только благодаря вакцинации мы сможем спасти наш медицинский персонал для того, чтобы они имели возможность бывать со своими семьями и проводить выходные и праздники дома», - подчеркнул он.

Специальную награду - Почетную грамоту городской Думы, Олег Лавричев вручил главному врачу инфекционной клинической больницы №2, в которую поступали первые заболевшие, Ольге Мажаре.

«Искренне благодарен за высокую оценку моего труда. Но это оценка и труда моих коллег – врачей и сотрудников 12-й больницы, которые два года трудились в борьбе с ковидом», - поделился Вячеслав Лазарев, главный врач городской клинической больницы №12, возглавлявший в Законодательном Собрании Нижегородской области IV созыва комитет по социальным вопросам.

Представителям образовательной сферы Олег Лавричев выразил признательность за то, что они находят возможность сохранять качество образования даже в дистанционном режиме: «В непростых условиях индивидуальная работа с нашим подрастающим поколением активно вами продолжается без ущерба для качества знаний. Вы несете еще и воспитательную миссию, и за это вам большая благодарность».

В свою очередь профессор кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД России Александр Лушин, отмеченный памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгород», передал обществу «Нижегородский краевед» документ по истории рода нижегородских князей.

«Когда отмечали 775-летие Нижнего Новгорода, я как историк и краевед занялся вопросом, есть ли потомки у нижегородских князей. Начал потихоньку искать и составил вот такой документ, - рассказал Александр Лушин. - 25 лет он лежал у меня дома, и сейчас, в этот торжественный момент, я хотел бы передать этот документ профессору Федору Александровичу Селезневу, возглавляющему общество «Нижегородский краевед», чтобы этот любопытный документ сохранился».

Обращаясь к представителям промышленной сферы, Олег Лавричев отметил, что работники реального сектора экономики своим трудом, на предприятиях и в производственных коллективах обеспечивают региону ресурс будущих возможностей.

«По всем основным ключевым показателям наш регион находится на лидирующих позициях. Промышленность показала результаты, которые обеспечивают положительный тренд развития региональной экономики. Наши показатели выше общероссийских. Это способность и возможность работать в сложных условиях, не смотря на пандемию и прочие ограничения. Со стороны федерального, регионального, местного уровней власти мы смогли обеспечить необходимую поддержку всем отраслям, которые наиболее пострадали. И, безусловно, это эффективность управления руководителей коллективов и самих коллективов - инженеров, конструкторов, рабочих и всех тех, кто задействован в работе на результат», - прокомментировал Председатель городской Думы предварительные итоги 2021 года для промышленности региона.

«Сегодняшнее событие вернуло меня в далекое прошлое. Это был 1947 год, когда 800 лет исполнилось Москве. Тогда у меня, маленького мальчишки, появилось стремление узнать историю нашего города. Мне казалось, что 800 лет – это такая далекая дата, а сегодня для меня случилось такое радостное и приятное события. Я сердечно за это благодарю! В преддверии 800-летия очень много сделано в Нижнем Новгороде. Благодаря этому наш город вышел на новый культурно-эстетический уровень. Я очень горжусь, что являюсь коренным горьковчанином, нижегородцем, приокчанином», - поделился в ответном слове бывший заместитель генерального директора Горьковского телевизионного завода имени Ленина, первый секретарь Приокского райкома КПСС, кавалер ордена «Знак почета» Александр Матюшин.

Юбилейными медалями и Памятными знаками также были отмечены депутаты городской Думы разных созывов. В числе них были те, кто принимал первый бюджет и первый Устав города, в соответствии с которым прошли первые выборы главы Нижнего Новгорода. Председатель городской Думы отметил их роль в формировании основ системы местного самоуправления в Нижнем Новгороде.

«Бывших депутатов не бывает. Нам всем время от времени приходится использовать те ресурсы, которые были накоплены за время работы в Думе, чтобы кому-то помочь. Пусть новый год будет более плодотворным, чем уходящий. А 2021 год пусть уходит вместе с пандемией», – сказал депутат городской Думы I и III созывов Михаил Видонов.

«Большая честь присутствовать в этом зале в числе тех лиц, труд которых оценивается в юбилейный год 800-летия. Мы делаем одно общее дело: мы сохраняем историю, развиваем наш регион и город, делаем все для того, чтобы жизнь в нем была комфортной для нижегородцев», - резюмировал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, экс-руководитель Советского и Нижегородского районов города.

Также состоялось награждение золотых юбиляров – семейных пар, перешагнувших 50-летие совместной жизни.

«Желаю вам здоровья и активного долголетия, оставаться в орбите деятельного участия во всех городских делах, вовлекая в них как можно больше молодежи. Чтобы на вашем опыте молодое поколение училось, воспитывалось, как можно прожить жизнь рука об руку, деля радости, основываясь на любви и взаимоуважении, долгие-долгие годы. Огромное вам спасибо и низкий поклон! Благополучия вашим семьям, пусть исполнятся все ваши планы и мечты», - пожелал золотым юбилярам председатель городской Думы, поблагодарив их за развитие института семьи.

«За последние десятилетия очень много делается для того, чтобы не забывать ветеранов. Казалось бы, недавно мы были молодыми, начинали работать, а теперь стали ветеранами. И забота о нас есть – и это большая забота», - выступила с ответным словом Алевтина Старостина, прожившая в браке со стоим супругом Николаем Петровичем 62 года.

«Пусть в новом году вам сопутствуют удача и успех, реализуются все ваши планы и сбудутся мечты», - поздравил Олег Лавричев всех с наступающим Новым годом.