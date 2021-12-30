Нижегородцам рассказали о необходимости QR-кода для транспортировки древесины с 1 января 2022 года

QR-код понадобится для транспортировки древесины с 1 января 2022 года Фото: пресс-служба правительства Нижегоросдкой области

Нижегородцам рассказали, что с 1 января 2022 года транспортировка древесины и пиломатериалов будет возможна только при наличии электронного сопроводительного документа. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

- Бумажные сопроводительные документы с 1 января 2022 года станут недействительными. Для транспортировки древесины понадобится QR-код, который можно оформить в мобильном приложении ЛесЕГАИС. Оно работает в любой точке леса в офлайн режиме. Код будет содержать информацию о грузе, его владельце, компании-перевозчике, - уточнили в областном Минлесхозе.

Как сообщили в ведомстве, это позволит предпринимателям оперативно формировать электронный сопроводительный документ.

Более подробно изучить приложения можно уже сейчас. Для этого пользователям с подтвержденной учетной записью в ЛесЕГАИС необходимо скачать приложение ЛесЕГАИС в App Store или Google Play.

Напомним, что нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

По словам замглавы региона Андрея Саносяна, местный закон обязывает предпринимателей ставить на учет пункты переработки древесины. Это должно помочь бороться с так называемыми «черными лесорубами» и теми, кто перерабатывает их сырье.

Кстати, на данный момент в электронный реестр внесено около 700 предприятий, работающих легально. Они не только стоят на учете, но и обязаны раз в квартал направлять отчетность, регулирующую поступление древесины на пункты переработки, уточнил глава департамента лесного хозяйства региона Роман Воробьев.