ПИМУ получил комплекс новых общежитий на 500 мест в Афонино

ПИМУ получил новые общежития на 500 мест в Афонино. Об этом в своем Instagram сообщил доктор медицинских наук, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

- Вчера ПИМУ получил подарок! Нам передан комплекс зданий общежитий в поселке Афонино. Решение принято Росимуществом. Планируем за следующий год отремонтировать!, - написал в своем Instagram Николай Карякин.

Стоит отметить, что площадь зданий общежитий 6 тысяч квадратных метров. Это около 500 дополнительных мест для студентов. Общежития расположены

Напомним, что музей кафедры паталогической анатомии ПИМУ откроется после ремонта в Нижнем Новгороде. Там нижегородцы смогут увидеть гигантские опухоли человека.

Известно, что в музее также хранится уникальная картотека и микроскоп знаменитого нижегородского учёного-патологоанатома Ивана Ивановича Сенюткина. Такое историческое наследие, по словам доктора медицинских наук Николая Карякина, создает в стенах университета особую атмосферу.