Ещё у 449 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 29 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 231 117 человек. За последние сутки было выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 001 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 210 111 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 776, а за последние сутки двадцать два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 462) и на Бору (11 051). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (496) и Спасском районе (498).

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (21 384), за прошедшие сутки там выявили 89 новых случаев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 661 человек), Санкт-Петербург (1 532 человека) и Московская область (977 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.