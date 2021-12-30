На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 20 января Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 20 января введут запрет на остановку и стоянку на участках улицы Алексеевской. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение коснется около домов №2 и №8.

На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 20 января Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

- Изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. А припаркованные ранее автомобили переместят на охраняемую стоянку.