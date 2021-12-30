В новогодние праздники Нижегородский водоканал будет работать в усиленном режиме

Аварийные бригады, лаборатории, центральная диспетчерская служба, водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала с 31 декабря 2021 года перейдут на усиленный режим работы. В таком режим работы продолжатся до 10 января 2022 года.

Кроме того, в праздничные дни Нижегородский водоканал не будет проводить плановые работы, для которых требуется отключение водоснабжения жилых домов. Однако в случае возникновения аварийной ситуации сотрудники водоканала сделают все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения.

Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:

- по многоканальному телефону 246-99-99;

- через форму обратной связи «Сообщить о проблеме» на сайте предприятия;

- в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.

Сообщение об аварии или открытом люке онлайн не приводит к увеличению сроков реагирования, такие заявки сразу попадают в диспетчерскую и берутся в отработку.