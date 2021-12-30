Передовики Завода им. Г.И. Петровского награждены Благодарственными письмами городской Думы

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 29 декабря 2021 года принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» в 2021 году.

В собрании также приняли участие начальник 210-го Гвардейского межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных сил РФ, полковник Игорь Павелко и глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Торжественное мероприятие началось с внесения триколора Российской Федерации и флага инженерных войск России.

«С большим удовлетворением и гордостью могу сказать, что государственный оборонный заказ 2021 года нашим коллективом выполнен. Вся продукция выпущена и доставлена в места назначения. Напряженный труд, которому мы посвятили все это время, успешно завершен, поздравляю вас!», - сообщил генеральный директор ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» Илья Мажаров.

«В преддверии Нового года хотелось бы пожелать коллективу, чтобы темп, набранный в этом году, сохранился. На следующий год контрактов и работы у нас изрядно больше. Хотелось бы, чтобы мы так же быстро и четко сработали во благо укрепления обороноспособности нашей Родины», - обратился он к коллективу завода.

«Я очень рад вашим производственным достижениям. Коллектив справился с выполнением ответственных государственных задач в части поставок вооружения. Не смотря на ограничения, которые действовали и действуют, коллектив обеспечил выполнение своих плановых показателей, в том числе и по прибыли. Это большой успех и результат работы каждого сотрудника», - отметил Олег Лавричев, добавив, что итогам 2021 года по всем ключевым показателям работы реального сектора экономики Нижегородская область занимает лидирующие позиции в России.

«Несмотря на пандемию, мы находимся в динамике положительного тренда - мы увеличили индекс промышленного производства и объем инвестиций, привлеченных в регион. И вклад вашего коллектива, безусловно, очень весом», - подчеркнул Председатель городской Думы.

Олег Лавричев вручил передовикам производства ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» Благодарственные письма губернатора и Законодательного Собрания Нижегородской области, Почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, Благодарственные письма городской Думы и Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду».

В завершении торжественного мероприятия Олег Лавричев поздравил руководство и коллектив завода с наступающими новогодними праздниками и выразил признательность за созидательный труд.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 23 декабря 2021 года вручил юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» сотрудникам АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».