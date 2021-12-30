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Новости компаний30 декабря 2021 8:25

Передовики Завода им. Г.И. Петровского награждены Благодарственными письмами городской Думы

Предприятие выполнило гособоронзаказ в полном объеме
Источник:kp.ru
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Передовики Завода им. Г.И. Петровского награждены Благодарственными письмами городской Думы

Передовики Завода им. Г.И. Петровского награждены Благодарственными письмами городской Думы

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 29 декабря 2021 года принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» в 2021 году.

В собрании также приняли участие начальник 210-го Гвардейского межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных сил РФ, полковник Игорь Павелко и глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Торжественное мероприятие началось с внесения триколора Российской Федерации и флага инженерных войск России.

«С большим удовлетворением и гордостью могу сказать, что государственный оборонный заказ 2021 года нашим коллективом выполнен. Вся продукция выпущена и доставлена в места назначения. Напряженный труд, которому мы посвятили все это время, успешно завершен, поздравляю вас!», - сообщил генеральный директор ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» Илья Мажаров.

«В преддверии Нового года хотелось бы пожелать коллективу, чтобы темп, набранный в этом году, сохранился. На следующий год контрактов и работы у нас изрядно больше. Хотелось бы, чтобы мы так же быстро и четко сработали во благо укрепления обороноспособности нашей Родины», - обратился он к коллективу завода.

«Я очень рад вашим производственным достижениям. Коллектив справился с выполнением ответственных государственных задач в части поставок вооружения. Не смотря на ограничения, которые действовали и действуют, коллектив обеспечил выполнение своих плановых показателей, в том числе и по прибыли. Это большой успех и результат работы каждого сотрудника», - отметил Олег Лавричев, добавив, что итогам 2021 года по всем ключевым показателям работы реального сектора экономики Нижегородская область занимает лидирующие позиции в России.

«Несмотря на пандемию, мы находимся в динамике положительного тренда - мы увеличили индекс промышленного производства и объем инвестиций, привлеченных в регион. И вклад вашего коллектива, безусловно, очень весом», - подчеркнул Председатель городской Думы.

Олег Лавричев вручил передовикам производства ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» Благодарственные письма губернатора и Законодательного Собрания Нижегородской области, Почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, Благодарственные письма городской Думы и Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду».

В завершении торжественного мероприятия Олег Лавричев поздравил руководство и коллектив завода с наступающими новогодними праздниками и выразил признательность за созидательный труд.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 23 декабря 2021 года вручил юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» сотрудникам АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».