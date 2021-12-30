«ТНС энерго НН» принимает на обслуживание граждан-потребителей садоводческого некоммерческого товарищества «Металлург-2»

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области «ТНС энерго НН» с 1 января 2022 года принимает на обслуживание потребителей-физических лиц СНТ «Металлург-2» (г. Нижний Новгород).

В связи с нарушением СНТ «Металлург-2» принятых обязательств по оплате электроэнергии, «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке отказывается (с 24 час. 00 мин. 1 января 2022 года) от исполнения договора энергоснабжения от 2 июля 2019 г. № 6961000 с указанным садоводческим некоммерческим товариществом.

Собственникам необходимо обратиться в клиентский офис «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6 и заключить договор энергоснабжения. Также сделать это можно дистанционно, написав обращение на сайте nn.tns-e.ru.

После открытия лицевого счета, передавать показания индивидуального прибора учета необходимо напрямую в «ТНС энерго НН». Показания принимаются до 25 числа каждого месяца. Показания, переданные после 25 числа, учитываются в расчетах за следующий период. Если расход электроэнергии составил 0 кВт*ч, передать показания также необходимо для корректного формирования счета.

По всем вопросам потребители могут обратиться в Центр обслуживания клиентов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6 или по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70.

Передать показания счетчиков можно на сайте «ТНС энерго НН» nn.tns-e.ru или по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70.

Получить консультации по вопросам энергоснабжения можно на сайте компании (сервис Написать обращение как частный клиент на главной странице сайта), а также по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233 09 70 и с помощью мобильного приложения «ТНС энерго».