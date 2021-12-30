Новогодние мероприятия пройдут в Нижегородском кремле с 29 декабря по 9 января Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском кремле пройдут новогодние мероприятия. Они продлятся до 9 января 2022 года сразу на 12 площадках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год в Кремле была проведена масштабная реконструкция, включающая в себя создание новых общественных пространств. Это позволило в новогодней программе учесть интересы разных возрастов. Мы сделали программу насыщенной, чтобы каждый мог здесь найти развлечение по душе. Уже на входе можно увидеть праздничную подсветку. Надеемся, это поможет создать новогоднее настроение, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никтин также добавил, что на Дмитриевской башне организовали сразу два аудиовизуальных шоу – 3D-мэппинг «Путешествие в Сказку» на внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, и «Новогоднее чудо» - на внутреннем Представление «Новогоднее чудо».

Новогодние мероприятия пройдут в Нижегородском кремле с 29 декабря по 9 января Фото: Александр Воложанин

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина, напротив детской площадки, на фасаде 14 корпуса в кремле, нижегородцы смогут увидеть красочное лазерное шоу «С Новым годом!».

Стоит отметить, что в этом году почти вся территория Нижегородского Кремля украшена световыми инсталляциями. Украсили к Новому году и Чкаловскую лестницу.

Новогодние мероприятия пройдут в Нижегородском кремле с 29 декабря по 9 января Фото: Александр Воложанин

- В этом году погода радует нас настоящими зимними морозами. Согреться горячими напитками и подкрепиться можно в торговых павильонах, расположенных на площади у памятника Чкалову и в Кремле, около Елового сквера. В новогоднюю ночь они будут работать так же, как и сам Кремль, - до 4.00, - добавил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Напомним, что мультимедийную инсталляцию «Стрелка» покажут 30 декабря и в новогоднюю ночь на Стрелке и на слиянии Оки и Волги в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы и гости города смогут увидеть мэппинг-шоу на льду, лазерное и световое шоу. Попасть на Стрелку можно будет без QR-кода или «Мультипасса», однако если число желающих будет превышать вместимость площадки, то организаторы могут временно ограничить проход.