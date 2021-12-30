Елка городов-побратимов появилась в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в Музее игрушки и в музее-квартире А.М. Горького появились елки городов-побратимов. Об этом сообщает администрация города.

- Зарубежные города-побратимы решили внести вклад в создание праздничной атмосферы и подарить нашему городу, который в 2021 году является «Новогодней столицей России», свои национальные елочные украшения. Одними из первых в акцию включились Минск (Беларусь) и Эссен (Германия), – уточнили в администрации.

Традиционные новогодние и рождественские украшения прибыли в Нижний Новгород также из Сербии, Китая, Узбекистана, Республики Корея.

Как отметил директор департамента общественных отношений Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов, проект «Елка городов-побратимов» стал логическим продолжением мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода.

- Делегации зарубежных и российских партнеров приняли участие в торжествах, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Они особо отметили, что наш город стал современнее и комфортнее, в него хочется возвращаться снова и снова, – добавил Руслан Бадретдинов.

Напомним, что у Нижнего Новгорода появятся новые города-побратимы из Центральной Азии и Бразилии.

Так, 19 октября 2021 года прошла встреча глав городов-побратимов китайского г. Цзинань в режиме видеоконференцсвязи. Участники мероприятия обсудили вопросы развития побратимских связей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Нижнего Новгорода также подчеркнул, что за время сотрудничества между городами-побратимами, было реализовано множество совместных проектов в сфере бизнеса, культуры, образования, туризма.

Сейчас Нижний Новгород имеет 19 городов-побратимов: Эссен (Федеративная Республика Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Южная Корея), Нови-Сад (Сербия), Минск (Беларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Молдова), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция), Хэфэй (Китай), Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), Сан-Хосе (Коста-Рика).

Спортивное сотрудничество будут развивать между собой Нижний Новгород, сербский город Нови Сад и город в Боснии и Герцеговине Баня-Лука. Договориться о сотрудничестве удалось во время визита представителей академии футбольного клуба "Нижний Новгород" в города-побратимы.

Отмечено, что в текущем году исполнилось 15 лет от начала побратимских отношений между Нижним Новгородом и Нови Садом. "Трофей Нови Сада" стал третьим совместным мероприятием в спортивной сфере в юбилейном году.