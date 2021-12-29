10-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 29 декабря Фото: Яндекс.Пробки

Нижегородцы встали в многокилометровые пробки вечером 29 декабря, причиной стал непрекращающийся снегопад. По состоянию на 17:30 «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в 10 баллов.

Некоторые магистрали оказались буквально парализованными, наблюдается большое количество мелких ДТП, что еще больше усугубляет ситуацию, а где-то на дорожную ситуацию повлияли погодные условия и замерзший асфальт. В городе наблюдается сразу несколько аварий – на улице Новикова-Прибоя, Канавинском мосту и на подъезде к Борскому мосту.

Красным на карте отмечены мосты, а также местами проспект Гагарина, Окский съезд, улицы Новикова-Прибоя, Полярная, Ларина, Баумана и проспект Ленина. В Нижнем Новгороде пробки также скопились на Высоковском проезде, улицах Ванеева, Родионова, Бекетова, Белинского, Максима Горького, Генкиной и других.

Стоит отметить, что транспортный коллапс - это уже традиционное явление накануне Нового года.

Напомним, что такая же ситуация наблюдалась в городе и вчера, 28 декабря. Предновогодний ажиотаж стал причиной к десятибалльных пробок в Нижнем Новгороде.

Пробки наблюдались буквально везде, в каждом районе города, но самая сложная обстановка по традиции была в центре. Вечером серьезные заторы образовались на улицах Горького, Белинского, Ванеева, проспекте Гагарина. Днем на дорогах также было много машин.