Мультимедийную инсталляцию покажут на слиянии Оки и Волги в Нижнем Новгороде 30 и 31 декабря

Мультимедийную инсталляцию «Стрелка» покажут 30 декабря и в новогоднюю ночь на Стрелке и на слиянии Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Нижегородцы и гости города смогут увидеть мэппинг-шоу на льду, лазерное и световое шоу.

Стоит отметить, что мэппинг станет самым масштабным в России из спроецированных на натуральный лед. Мультимедийная инсталляция, в свою очередь, отразит историю Стрелки, а также расскажет о неравнодушных людях и преодолении трудностей ради объединения замыслов и идей.

Показ пройдет 30 декабря с 16:00 до 22:00 и с 16:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Попасть на Стрелку можно будет без QR-кода или «Мультипасса», однако если число желающих будет превышать вместимость площадки, то организаторы могут временно ограничить проход.

Напомним, что Гала-шоу «Начало нового» в Нижнем Новгороде признали лучшим культурным событием в мире. Нижегородское мероприятие заняло 1-е место в престижном международном конкурсе 15 декабря.

The Best Events Awards World – это главное международное признание в event-индустрии. Премия была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения организаторов мероприятий различных уровней и направленности. Церемония награждения прошла 17 декабря 2021 года в рамках международного фестиваля Bea World Festival.

Отмечается, что на премию были заявлены сотни престижных мероприятий со всего мира.