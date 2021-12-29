В новогоднюю ночь нижегородский общественный транспорт будет работать до 3:30

В новогоднюю ночь нижегородский транспорт будет работать до 3:30. Об этом сообщает департаменте транспорта и городского хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- В период с 31 декабря по 9 января работа будет организована в праздничном режиме, то есть весь общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию, - объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. - В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 20222 года пассажиров будут развозить до 3 часов 30 минут.

Работа городского транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. «Комсомолка» подробно рассказывает, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Нижнем Новгороде.

Стоит отметить, что с 23:30 до 0:30 из-за перекрытия Советской улицы на время запуска праздничного фейерверка пассажиры смогут сесть на автобусы в направлении нагорной части города на остановке «Улица Керченская», на автобусы в направлении заречной части города – у дома 26 по улице Совнаркомовской. В остальное время – на остановках «Стрелка».

Напомним, что пять площадок для запуска новогодних салютов подготовили в Нижнем Новгороде. Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий. Также планируется разместить на площадках информационные стенды с правилами обращения с пиротехникой.