В Арзамасе построили новый корпус детского сада в рамках нацпроекта «Демография» Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе построен новый корпус детского сада №34 в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, строительные работы шли с 2020 года, а общая стоимость составила более 155 млн рублей. Все средства выделили из местного, областного и федерального бюджетов.

- Национальные проекты позволяют не только создавать дополнительные места в школах и детсадах, но и предоставлять новые возможности для обучения и развития. Арзамас - важный промышленный и культурный центр, и для его развития крайне важно создание достойной социальной инфраструктуры. Это касается и общего развития кластера «Арзамас – Дивеево - Саров», - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новый двухэтажный корпус соединен переходной галереей с основным зданием детского сада. В нем находятся групповые помещения со спальными комнатами, современной мебелью, игрушками, интерактивным оборудованием, комната психологической разгрузки, музыкальный и спортивный залы, новый пищеблок, оснащенный современным технологическим оборудованием, благоустроенные прогулочные площадки с теневыми навесами.

Новый корпус будет рассчитан на 100 воспитанников, из них 40 мест - для детей до 3-х лет и 60 мест - для ребят дошкольного возраста.

Напомним, что свыше 26 тысяч семей Нижегородской области получат ежемесячные выплаты за первого ребёнка в рамках нацпроекта "Демография".

В уходящем 2021 году впервые за этой выплатой обратились 6688 семей. Более 2,4 миллиарда рублей перечислили гражданам нижегородские управления соцзащиты населения региона в течение года.

В этом году ежемесячная выплата за первого ребёнка составляла 11 031 рубль. Средства на реализацию нацпроекта были выделены из бюджета страны в размере 2,5 миллиардов рублей на год.