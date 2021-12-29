Семь пунктов вакцинации будут работать в новогодние каникулы в Нижнем Новгороде

Пункты выездной вакцинации будут работать в семи торговых центрах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

Сделать прививку от COVID-19 в новогодние праздники можно будет в ТЦ «Максидом», «Муравей», «Сормовские Зори», ТЦ «Сочи», ТРЦ «Небо», «Фантастика» и ТЦ «Седьмое небо».

31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января прививочный пункт в ТЦ «Максидом» на улице Тургайской будет работать с 13:30 до 17:30.

Вакцинироваться в ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина нижегородцы смогут 5 и 6 января с 09:00 до 16:00 и с 09:00 до 12:00 соответственно.

С 1 по 7 ноября будет работать прививочный пункт в ТРЦ «Мега» в деревне Федяково Кстовского района.

Прививочный пункт в ТРЦ «Небо» на улице Большая Покровская открыт к посещению 31 декабря, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00 и с 3 по 5 января с 10:00 до 19:00.

В ТЦ «Седьмое небо» на улице Бетанкура сделать прививку от COVID-19 можно 31 декабря и с 3 по 9 января с 10:00 до 15:00.

График работы прививочного пункта в торговом центре «Фантастика» на улице Родионова: 3-6 января и 8 января с 10:00 до 16:00.

С 31 декабря по 9 января прививочный пункт в ТЦ «Сормовские Зори» на улице Коминтерна будет работать с 15:30 до 17:30.

Напомним, что вакцина для подростков в возрасте 12-18 лет "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года. Точная дата поступления ещё не определена, но это должно случиться в первом квартале будущего года

В ведомстве также отметили, что все медицинские организации, которые будут привлечены к иммунизации подростков, уже закупили всё необходимое оборудования и находятся в состоянии полной готовности к началу прививочной кампании.