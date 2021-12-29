Владельцы квартира дома №20 ЖК «Новинки Smart City» получат ключи до Нового года фото:пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства

Владельцы квартира дома №20 ЖК «Новинки Smart City» получат ключи до Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Так, 28 декабря 2021 года Фонд защиты прав участников долевого строительства получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома №20 ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде.

Теперь 56 владельцев квартир в этом доме начнут получать долгожданные ключи с 30 декабря 2021 года.

- Нам радостно, что в новый год эти люди войдут в статусе новоселов, а не пострадавших дольщиков, – уточнил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Общая площадь жилого дома составляет 3,2 тысяч квадратных метров, а жилая площадь – почти 1,9 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, в будущем планируется комплексное развитие ЖК «Новинки Смарт Сити». Так, уже сейчас достроили и сдали в эксплуатацию детский сад на 320 мест, к сдаче готовится школа на 1500 мест, а на прилегающих территориях построят 1,5 млн квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что владельцы квартир двух домов ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде начали получать ключи. Дома №16 и 17 ввели в эксплуатацию в пятницу, 26 ноября 2021 года.

Напомним, что ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить к концу 2022 года.

Жилой комплекс начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.

Сдачу трёх домов нижегородского жилого комплекса "Новинки Smart City" - № 18, 19 и 22 - перенесли на 2022 год. Также известно, что дом №22 достроят в течение февраля следующего года, № 18 и 19 – в течение марта. Пятиэтажки № 20 и 21 планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году: в сентябре, ноябре и декабре.