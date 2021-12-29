Сотрудники ФСБ нагрянули с проверкой в ННГУ им. Лобачевского. Фото: сайт ННГУ

В администрации ННГУ имени Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде сегодня неспокойно: туда с проверкой нагрянули сотрудники управления ФСБ. Силовики заинтересовались документацией и деятельностью неких должностных лиц учебного заведения, пишет "Коммерсантъ". Эту информацию «КП – Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе вуза.

- В университете проводятся проверочные мероприятия на предмет соблюдения требований действующего законодательства в отношении должностных лиц, ответственных за хозяйственную деятельность, - пояснили «КП – Нижний Новгород» в ННГУ.

При этом в университете уточнили, что более подробный официальный комментарий будет предоставлен лишь после завершения всех проверочных мероприятий.