Новогодние елки в Приокскогм районе Нижнего Новгорода украсили игрушками Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новогодние елки Приокского района украсили игрушками. Их сделали воспитанники детских садов в рамках конкурса. Об этом сообщает районная администрация.

Стоит отметить, что пять дополнительных елок во дворах установили работники ДУКа Приокского района. Новогодние деревья появились на улицах Голованова, у дома №37, 40 лет Победы, рядом с домом №6, Кащенко, у дома №7, Бонч-Бруевича, рядом с домом №3 и на проспекте Гагарина, у дома №112.

- Мы организовывали в декабре конкурс на лучшую праздничную игрушку, ребята очень постарались – сделали более 250 украшений. Победителем конкурса стала София Порошенкова из детского сада №435, второе место занял Артем Казанцев из того же учреждения, третье место получила Милана Шейкина из детского сада №413. Всем участникам конкурса вручили призы, а их игрушки развесили на елках, - уточнила заместитель директора АО «Домоуправляющая компания Приокского района» Анастасия Полякова.

14 новогодних елей нарядили в Приокском районе Нижнего Новгорода. Одна из четырнадцати елей будет установлена у кинотеатра «Импульс», место является точкой притяжения приокчан.

Ранее сообщалось, что 30 новогодних арок появятся в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Так, сейчас в районе полным ходом идет установка новогодних украшений. Например, первые арки появились на бульваре на проспекте Гагарина в микрорайоне Караваиха и у здания районной администрации. В скором времени украшения появятся и в сквере у НИИИС им.Ю.Е.Седакова в микрорайоне Щербинки-2.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде. Она появилась на центральной площади города.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начал работать большой каток, который открылся Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу приняли участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.