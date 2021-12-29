15-летний подросток попал в реанимацию после отравления наркотиками в Нижнем Новгороде

Мальчик находился в бессознательном состоянии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Нижнем Новгороде 15-летний подросток оказался в реанимации после употребления наркотиков. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетнего Михаила М.* доставили в детскую областную больницу вечером 19 декабря. Он находился в бессознательном состоянии, и его сразу же поместили в реанимацию. Врачи поставили диагноз «отравление наркотическим веществом».

- Юноша учится на первом курсе одного из нижегородских колледжей и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. С заявлением в полицию обратилась его родственница, - уточнил источник «КП – Нижний Новгород».

Сейчас по данному факту проводится проверка: следователи выясняют, чем именно и при каких обстоятельствах отравился подросток, а также где он взял это вещество.

*имя изменено.