Прямое сообщение между Йошкар-Олой, Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом открыли 28 декабря Фото:пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Во вторник, 28 декабря, открыли первый маршрут поезда без пересадок из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Отмечается, что все вагоны оборудованы системами кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами, а пассажиры купейного вагона могут перевозить домашних животных.

- Запуск нового маршрута позволит изучить спрос на данном направлении и проработать новые варианты организации прямого железнодорожного сообщения. Специалисты АО «ФПК» и ОАО «РЖД» также будут проводить совместную работу по улучшению нового маршрута, в том числе по ускорению поезда в пути следования, - пояснили в пресс-службе.

Сейчас поезд Йошкар-Ола – Санкт-Петербург курсирует через день, делая по пути остановки на станциях: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и других. Стоимость проезда в плацкарте составляет от 3661 рубля, в купе – от 4478 рублей.

Напомним, что на прямую ж/д связь только с Москвой жители Йошкар-Олы пожаловались во время прямой линии президента России. Через пять дней составы пошли и в Петербург.

Ранее сообщалось, что туристический поезд «К Морозко, в Варнавин-град» запустят из Нижнего Новгорода в январе.

Так, 4 января 2022 года в 8:45 из Нижнего Новгорода отправится первый рейс «В гости к Морозко, в Варнавин-град». Такой маршрут разработал нижегородский туроператор при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов правительства Нижегородской области.

Подробную информацию можно узнать на сайте туристического центра Visit Nizhny.