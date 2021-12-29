В Дзержинске впервые открылись два больших освещенных парковых катка

В преддверии новогодних праздников в Дзержинске заливают катки на стадионах, в парках и дворах. Большие городские катки залиты в Центральном парке культуры и отдыха и детском парке «Радуга». Вход на них свободный для всех желающих, вечером катки освещены.

Кроме того, ледовая площадка на свежем воздухе организована на стадионе «Химик», здесь можно кататься еженедельно по субботам и воскресеньям с 12:00 до 21:00. Традиционно лед есть и на стадионе «Капролактамовец», он открыт для посещений с 10:00 до 20:30. Эти катки также освещены, для удобства посетителей здесь имеются теплые раздевалки, а на стадионе «Капролактамовец» работает прокат коньков. Вход на ледовые площадки стадионов осуществляется по билетам. В каникулы появится каток на стадионе «Уран», а немного позже и на стадионе «Пионер». Крытая ледовая арена для массовых катаний продолжает работать и в ФОКе «ОКА». Вход в ФОК по билетам с предъявлением QR-кода.

«Парковые катки – наш подарок всем дзержинцам. С учетом традиционных площадок, из года в год пользующихся популярностью у жителей города, льда хватит на всех. Надеюсь, городские катки будут способствовать созданию прекрасного праздничного настроения. Это замечательный вид здорового спортивного отдыха для всей семьи», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Отметим, что небольшой каток можно создать и на дворовой территории, как это сделали, например, жители дома 8б по улице Ситнова. Уточнить техническую возможность заливки дворового катка на вашей придомовой территории можно в управляющей компании.