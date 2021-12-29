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Общество29 декабря 2021 10:34

В Нижегородскую область поступила новая партия вакцин «ЭпиВак-Корона»

Она рекомендована людям с аллергическими реакциями и хроническими заболеваниями
Екатерина КУРГУЗОВА
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Крупная партия вакцины «ЭпиВак-Корона»поступила в Нижегородскую область 29 декабря. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, сегодня в область привезли 100 тысяч доз данной вакцины.

- Вакцина рекомендуется людям с аллергическими реакциями и хроническими заболеваниями, - уточнил министр здравоохранения региона.

Напомним, что вакцина для подростков в возрасте 12-18 лет "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года. Точная дата поступления ещё не определена, но это должно случиться в первом квартале будущего года

В ведомстве также отметили, что все медицинские организации, которые будут привлечены к иммунизации подростков, уже закупили всё необходимое оборудования и находятся в состоянии полной готовности к началу прививочной кампании.

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