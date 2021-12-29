В Нижегородской области на праздники ввели особый противопожарный режим

Нижегородское региональное правительство ввело постановление об особом противопожарном режиме, который будет действовать на территории Нижегородской области с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Этот режим означает, что в указанный период запрещено проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые имеют нарушения требований пожарной безопасности. Вместе с тем запрещено использовать открытый огонь — факелы, свечи, фейерверки и т. д. — на объектах общепита, отдыха, местах массового прибывания людей или в культурно-развлекательных учреждениях.

Органам власти в этот период поручено обеспечить контроль за соблюдением введённых мер безопасности и провести профилактические мероприятия для предотвращения возможных пожаров. На всех точках, где будут проводиться какие-либо новогодние и рождественские праздники, будут выставлены дежурства для контроля.

- Родителям и законным представителям рекомендовано в целях предотвращения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также во избежание гибели и травмирования детей усилить контроль за их поведением, исключить случаи нахождения детей без присмотра, не допускать их самостоятельного пользования спичками, зажигалками, пиротехническими изделиями и иными пожароопасными предметами, - уточнили в ведомстве.

Новопринятые меры направлены на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.