8,4 млрд рублей будет стоить строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Подорожание связано с повышением коэффициентом инфляции. Об этом «Комсомольской Правде – Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».

Так, генеральный план развития Нижнего Новгорода предусматривает строительство новой магистральной улицы общегородского значения – дублера проспекта Ленина и транспортной развязки в районе пересечения улиц Героя Попова и Новикова-Прибоя в Ленинском районе.

По словам МКУ «ГУММиД», технические параметры дублера проспекта Ленина остались без изменения. Дорога имеет проезжую часть с четырьмя полосами движения, по направлению существующей ул. Молитовской планируется уширение проезжей части до четырех полос движения. Проектом предусмотрено уширение проезжей части вышеуказанных улиц до шести полос движения - по 3 полосы для каждого направления.

Строительство дублера будет идти в 4 очереди: на первом этапе сделают транспортную развязку на пересечении улиц Героя Попова и Новикова-Прибоя, на втором этапе - дорогу по улицам Молитовская, Матросская и Баумана от Молитовского моста до улицы Памирской. На третьем этапе займутся улицами Баумана и Героя Попова от улицы Памирской до Новикова-Прибоя, а на четвертом - дорогу по набережной реки Оки от Молитовского моста до пересечения улиц Молитовская и Матросская.

Общая продолжительность строительства составит 46 месяцев.

Напомним, что ранее заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время Дней субъекта в Совете Федерации заявил об увеличении стоимости объекта до 12 млрд рублей.

– Перегруженность главной транспортной магистрали заречной части – проспекта Ленина, который связывает крупнейший район города, Автозаводский, с другими районами – существенно препятствует развитию территории, – признал Сергей Морозов. – Для него [проспекта] характерна проблема многочасовых заторов.

По словам замгубернатора, проблему решит дублёр проспекта Ленина, протяжённость которого составит 6,5 километра. В том числе планируется реализация проекта "Нижний Сити".

– Он предусматривает редевелопмент промышленных территорий Нижнего Новгорода и дополнительное включение в активную деловую жизнь около 200 гектаров ненадлежаще используемых территорий в центре города, – заверил Морозов.