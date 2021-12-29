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Общество29 декабря 2021 9:09

Губернатор Нижегородской области встретился с жильцами дома на улице Краснодонцев

Глеб Никитин провел личный прием граждан во вторник, 28 декабря
Екатерина КУРГУЗОВА
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Во вторник, 28 декабря, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В мероприятии также приняли участие заместители губернатора Петр Банников и Давид Мелик-Гусейнов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.

В ходе приема губернатор Нижегородской области рассмотрел вопросы по расселению дома №17 по улице Краснодонцев, работе общественного транспорта и развитию социальных проектов.

Важной частью мероприятия стала встреча Глеба Никитина с жителями дома №17 по улице Краснодонцев, который пострадал при взрыве газа. Так, губернатор и сами жители обсудили различные аспекты сложившейся ситуации.

Напомним, в июле прошлого года произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Краснодонцев. Было принято решение о расселении и сносе поврежденного дома.

Режим ЧС, введенный в результате взрыва многоквартирного дома на улице Краснодонцев, отменен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 26 ноября. Соответствующий указ подписал мэр города Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что сроки расселения взорвавшегося дома на Краснодонцев,17 будут сокращены. Как отметил руководитель регионального СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин в ходе этого совещания, в настоящее время приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жильцов пострадавшего дома.

Мэрия Нижнего Новгорода начала изымать помещения дома № 17 литер А, пострадавшего от взрыва газа в июле 2020 года. Свидетельствующее об этом постановление размещено на официальном сайте администрации города 17 декабря. Напомним, что после происшествия дом в Автозаводском районе города был признан аварийным и подлежал расселению.

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