31 декабря нижегородцы тратят гораздо больше воды

По наблюдениям специалистов Нижегородского водоканала, в последние дни уходящего года на водопроводных станциях происходит существенный скачок водопотребления. Активная подготовка нижегородцев к празднику, которая включает в себя и генеральную уборку, и приготовление праздничного стола, и прочие заботы, приводит к гораздо большему расходу воды.

- По многолетним наблюдениям мы можем сказать, что именно последние дни года становятся рекордными по расходу воды, - говорит начальник Заречного водопроводного цеха Илья Кальгин. – На Ново-Сормовской водопроводной станции, обеспечивающей водой всю заречную часть города за исключением Автозавода, водопотребление 31 декабря вырастает в среднем на 30%, увеличение водоразбора воды в предновогодний день начинается с 8 часов утра, достигает максимума в 17.00 часов и плавно снижается к 22.00. 1 января увеличенный разбор воды идет с 11.00 до 15.00 часов дня, максимум в 13.00.

Подобная ситуация наблюдается и в нагорной части Нижнего.

- К полуночи, когда все садятся за стол, расход воды становится минимальным, - констатирует начальник Нагорного водопроводного цеха Дмитрий Панков. – Такие перепады требуют особого внимания, дежурным важно оперативно снизить давление в системе и отрегулировать подачу воды на сооружения, уменьшить число работающих насосов. Поэтому работа в новогодние праздники – особо ответственная.

С учетом большого потребления воды, естественно, увеличивается и количество стоков. При этом нередко жители города используют унитаз в качестве мусоропровода, спуская в него остатки еды, ненужные тряпки и т.д. И это может значительно омрачить праздник.

- Чаще всего засоры происходят из-за несознательности жителей домов, - поясняет ведущий инженер Заречного канализационного эксплуатационного участка Александр Горбунов. - В связи с этим хочется напомнить жителям, что нельзя бросать в сантехнические приборы строительный и бытовой мусор, средства личной гигиены, тряпки, полиэтиленовые пакеты. Запрещается выливать в унитаз вещества, которые могут вызвать окисление или разрушение стенок трубопроводов: кислоты, щелочи, жиры, масла, смолы, мазут. Под запретом также различные растворители, бензин, керосин, лекарственные препараты.

Нарушение правил пользования канализацией может привести к нарушению ее работы, что может стать причиной остановки насосных агрегатов и поломок оборудования городских очистных сооружений, а также спровоцировать вытекание сточных вод на улицы города, а при разгерметизации внутридомовых систем - в подвалы зданий и первые этажи.