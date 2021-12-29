Более 1 млн рублей штрафа выплатит нижегородское МП «Дорожник» за нарушение охраны труда

1 миллион 185 тысяч рублей штрафа выплатит муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Дорожник» за грубое нарушение требований охраны труда, сообщает региональная инспекция по труду.

Во время проверки выяснилось, что трудящимся созданы такие условия, что в любой момент может произойти несчастный случай.

- Трактористы и водители транспортно-уборочных машин допущены до работы без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Обеспечение и учет выдачи средств индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, защитные каски, противошумные вкладыши, шапки, очки) осуществляется ненадлежащим образом и не в полном объеме, - сообщили в Инспекции.

Кроме того, водители сильно перерабатывают, сверхурочные работы составляют более 120 часов в год.

На предприятии работают 150 человек, 15 из них по результатам проверки не прошли медосмотр и психиатрическое освидетельствование, не обеспечены средствами индивидуальной защиты. От работ эти граждане отстранены.

В настоящее время трудовые права работников восстановлены, а МП «Дорожник» привлекли к административной ответственности.