Ещё у 377 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 29 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 230 668 человек. За последние сутки было выявлено 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 921 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 209 110 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 754, а за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 798 человек), Санкт-Петербург (1 526 человек) и Московская область (1 342 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.