Олег Лавричев встретился с представителями спортивных федераций Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 28 декабря 2021 года встретился с руководителями спортивных федераций Нижнего Новгорода.

Организатором встречи выступил депутат городской Думы, директор МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта «Юность», координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Нижегородской области Владимир Поддымников-Гордеев.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления НОО ОФСОО «Федерация КУДО России», руководитель сети клубов «Школа кудо Нижний Новгород», руководитель проекта «Спортивное Воспитание» Алексей Кожухов, боец смешанных единоборств, мастер спорта России, чемпион Европы и мира Магомед Алиев, президент региональной общественной организации «Нижегородская федерация киокусинкай каратэ» Сергей Калашников, председатель Федерации баскетбола Нижегородской области Илья Хайретдинов, руководитель Нижегородской федерации киокушин Расим Самедов, председатель правления Нижегородской федерации дзюдо Александр Малышев и вице-президент Федерации регби Нижегородской области Иван Румянцев.

Олег Лавричев поблагодарил спортсменов за активную общественную и профессиональную деятельность и отметил, что олимпийский 2021 год стал успешным для российских и нижегородских спортсменов, а в самом Нижнем Новгороде прошло немало крупных спортивных событий.

«Наш регион славен спортивными традициями и известными именами в спорте. В этом году мы провели первый турнир памяти Александра Владимировича Хайретдинова. Думаю, что он станет традиционным. Силовые, игровые виды спорта, единоборства у нас на высоте. Некоторые спортсмены закрепились в составах национальных сборных команд. Есть перспективы и потенциал куда развиваться», – рассказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы напомнил, что в 2019 году в Нижнем Новгороде начался процесс передачи спортивных школ олимпийского резерва из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области. В этом году были переданы еще две школы: по бадминтону и по лыжному двоеборью. Основная цель – обеспечение спортивным школам государственной поддержки.

Олег Лавричев также вернулся к теме наставничества тренеров в профилактике детской и подростковой преступности, поднимавшейся на совместном с представителями управления МВД России по Нижнему Новгороду круглом столе. «Даже если усилия спортивных тренеров и наставников не приводят ребят в спорт высоких достижений, мы уводим подростков и молодежь с улицы и это уже большая польза», – подчеркнул он.

«Хотелось бы видеть развитие спортивной инфраструктуры. Это одна из приоритетных задач правительства области и руководства города. Те вложения, которые сделали на 800-летие города, были значительные. Федеральный центр много помогал. Статус города, имеющего ключевое значение для страны, думаю, будет поддерживаться в последующие годы. Спорт и инфраструктура спорта должны стать одним из ключевых направлений работы», – обозначил Олег Лавричев задачи.

В завершении встречи Олег Лавричев вручил спортсменам Благодарственные письма городской Думы Нижнего Новгорода за активное участие в спортивной жизни города и выразил надежду, что подобные встречи, на которых будут обсуждаться самые актуальные вопросы как для спорта в целом, так и для отдельных его видов, станут регулярными.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, президент Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев избран первым вице-президентом Федерации фехтования России (ФФР). Он также вошел в состав Бюро исполкома ФФР. Решение было принято на внеочередной конференции Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация фехтования России», которая прошла 15 декабря 2021 года в Новогорске в Центре фехтования Ильгара Мамедова.