АО «Теплоэнерго» будет работать в новогодние каникулы в режиме повышенной готовности

АО «Теплоэнерго» с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить нижегородцам тепло и комфорт в новогодние праздники.

На предприятии проведены необходимые подготовительные мероприятия: увеличено количество обходов и осмотров сетей для оперативного выявления и устранения возможных нарушений, усилен контроль за работой оборудования, обеспечен полный аварийный запас материалов и горюче-смазочных материалов, утверждены графики оперативного дежурства сотрудников технических служб. Ситуацию на теплоэнергетических объектах помимо оперативно-ремонтного персонала в ежедневном режиме будет отслеживать руководство предприятия.

В круглосуточном режиме все праздничные выходные будут дежурить пять аварийно-ремонтных бригад и 19 единиц спецтехники. Еще две дополнительные бригады будут дежурить в дневное время на протяжении всех десяти дней.

«Все ответственные за бесперебойную подачу тепла службы компании приведены в режим повышенной готовности, чтобы в домах нижегородцев в праздники было тепло и комфортно. Это привычно для энергетиков - мы стоим на страже комфорта и должны пройти период праздничных пиковых нагрузок максимально », - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.