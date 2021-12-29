Глава города Иван Носков вручил именные стипендии одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья

28 декабря в администрации города Дзержинска состоялась торжественная церемония вручения именной стипендии Правительства Нижегородской области одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно ее присуждают тем, кто проявил себя и достиг успехов в культуре, спорте, образовании, творчестве и общественной деятельности. Победителя и участников областного конкурса из Дзержинска поздравил лично глава города Иван Носков.

«Несмотря на юный возраст, вы уже стали настоящей гордостью нашего города и области, примером того, как надо учиться, тренироваться и идти к своей цели. И может быть, в недалеком будущем о вас и ваших достижениях узнает вся Россия, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Поздравляю вас с заслуженной победой, с участием в столь важном конкурсе и желаю больших успехов в новом году. Благодарю родителей за то, что воспитали таких сильных, стойких и талантливых детей. Они – ваша самая большая заслуга и награда. С наступающими праздниками!»

В 2021 году в конкурсе на присуждение именной стипендии приняли участие три дзержинца. Воспитанники секции плавания СШОР «Заря», ученики школ № 24 и школы им. Н.И. Лобачевского Данила Федюнин и Иван Катрушенко уже не первый год подряд занимают призовые места на чемпионатах Нижегородской области по плаванию в классах S5 и S6 соответственно. Они активно участвуют в предметных олимпиадах и общественной жизни спортивной школы, в творческих и интеллектуальных конкурсах и спортивных соревнованиях. За свои достижения они получили дипломы участников областного конкурса, сувениры от администрации города Дзержинска и сладкие подарки.

Победителем конкурса и обладателем стипендии Правительства в размере 8 тысяч рублей в этом году стал Виталий Неница, который учится в школе № 9 и является воспитанником Детской художественной школы. В свои 14 лет он уже многократный победитель городских, областных, межрегиональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Виталий стал победителем Международного конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!», дипломантом I степени IV Всероссийского конкурса «Надежды России» и X Всероссийского конкурса «Гордость страны», а также Межрегионального фестиваля «Радуга успеха». Виталий также получил из рук главы города Ивана Носкова диплом победителя и памятные подарки.

Напомним, в 2021 году Правительством Нижегородской области совместно с Правительством Российской Федерации было принято решение о строительстве в городе Дзержинске регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, где смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. В центре расположится крытая ледовая арена с искусственным льдом, универсальный игровой спортивный зал, зал бассейнов, тренажерный зал, зал общефизической подготовки, а также медико-восстановительный центр. Сроки строительства объекта – 2022-2023 годы.

Справка:

Областной конкурс на присуждение именных стипендий проводится в Нижегородской области ежегодно с 2007 года среди детей с ограниченными возможностями здоровья от 10 до 18 лет. За это время участие в нем приняли 29 ребят из Дзержинска и лишь 15 из них стали обладателями премии. Лидирующими номинациями среди дзержинцев являются «Сфера культуры и искусства» и «Сфера физической культуры и спорта».