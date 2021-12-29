АО «Теплоэнерго» будет работать в режиме повышенной готовности в новогодние каникулы Фото: пресс-служба компании АО "Теплоэнерго"

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года АО «Теплоэнерго» будет работать в режиме повышенной готовности. Такое решение приняли для того, чтобы обеспечить нижегородцам тепло и комфорт в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании АО "Теплоэнерго".

На предприятии провели все необходимые мероприятия для подготовки. Так, увеличили количество обходов и осмотров сетей для оперативного выявления и устранения нарушений, усилили контроль за работой оборудования, обеспечили полный аварийный запас материалов и горюче-смазочных материалов, утвердили графики оперативного дежурства сотрудников технических служб.

- Все ответственные за бесперебойную подачу тепла службы компании приведены в режим повышенной готовности, чтобы в домах нижегородцев в праздники было тепло и комфортно, - уточнил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Стоит отметить, что в круглосуточном режиме все праздничные выходные будут дежурить пять аварийно-ремонтных бригад и 19 единиц спецтехники. Еще две дополнительные бригады будут дежурить в дневное время.

Напомним, что АО «Теплоэнерго» заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года. До конца года объемы перекладки сетей будут доведены до 5,8% от общей протяженности.

Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде АО «Теплоэнерго» обслуживает свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.