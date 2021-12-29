В Музейном переулке ограничат парковку с 19 января Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде с 19 января введут запрет на остановку и стоянку в Музейном переулке. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Ограничение коснется парковки с левой стороны Музейного переулка - по ходу движения от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.
- Изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в департаменте.
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. А припаркованные ранее автомобили переместят на охраняемую стоянку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!