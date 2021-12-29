В Музейном переулке ограничат парковку с 19 января Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 19 января введут запрет на остановку и стоянку в Музейном переулке. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение коснется парковки с левой стороны Музейного переулка - по ходу движения от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

- Изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы, - пояснили в департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. А припаркованные ранее автомобили переместят на охраняемую стоянку.

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