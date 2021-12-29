30 новогодних арок появятся в Приокском районе Нижнего Новгорода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

30 новогодних арок с иллюминацией установят в Приокском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Так, сейчас в районе полным ходом идет установка новогодних украшений. Например, первые арки появились на бульваре на проспекте Гагарина в микрорайоне Караваиха и у здания районной администрации. В скором времени украшения появятся и в сквере у НИИИС им.Ю.Е.Седакова в микрорайоне Щербинки-2.

По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, сейчас рабочие проводят пробные запуски иллюминации на арках.

- Кроме того, мы установили фигуры снеговиков и пингвинов на благоустроенных в этом году общественных пространствах, сейчас делаем праздничную подсветку, - уточнил Михаил Шатилов.

Он также добавил, что над проспектом Гагарина продолжается установка праздничной иллюминации – ее планируется продлить до Новинок.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, 49 трехмерных фигур украсят знаковые места в районах заречной части Нижнего Новгорода.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде. Она появилась на центральной площади города.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.